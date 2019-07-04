الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو للقاء الرئيس الروسي بوتين مع ولي عهد السعودية العظمى بن سلمان، حيث أحرج بوتين بن سلمان، وجعله يبدو غبيا.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور ظهر إجتماع مصور بين بوتين ومرافقيه وبين ولي عهد السعودية بن سلمان و مرافقيه.

وفي بروتوكول تلك الإجتماعت ولإستثمار الوقت، يضع الرؤساء أو المسؤولين في مثل تلك اللقاءات سماعات الترجمة حتى يتم التفاهم فيما بينهم بدون وجود وسيط في المنتصف، ولإستثمار وقت الإجتماع.

خصوصا عندما تذهب لتوقيع غتفاقيات بمليارات الدولارات على الأقل يجب أن تفهم ما يقال لك.

وظل بوتين يتحدث وبن سلمان صامت، حتى أشار له بوتين أن يضع السماعة ليفهم ما يقول، وبعدها وضعها.

واستغرب بن سلمان بعد وضع السماعة، واندهش وقال فعلا مع وجود السماعة بدأت أفهم عليك ما تقول، مع إنه بالأساس غير مهم سنوقع بكل الأحوال.

شاهد الفيديو المضجك الفضيحة: