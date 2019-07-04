الدبور – فصل المحاضر العماني محمد الشماخي من عمله، من قبل شركة التوظيف دون الرجوع للكلية أو وزارة التربية، أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي لما تعرض اه من ظلم كما قال أحد النشطاء في السلطنة.

وسرعان ما انتشر وسم هاشتاق كلنا محمد الشماخي، بعد دقائق من نشر ناشط عماني عن الظلم الذي تعرض له وقرار الفصل التعسفي من قبل شركة التوظيف.

الامر الذي فتح بابا واسعا للنقاش، أن المواطن العماني لا يحصل على حقوقه في وطنه بالمقارنة مع الموظف الوافد مثلا، الذي يتم تثبيته و الإستغناء عن الكفاءات العمانية.

ونشر الناشط يوسف الزدجالي تغريدة عن خبر إنهاء التعاقد حيث قال كما لسع الدبور: “أحد الكفاءات العمانية من #محاضري_الكليات_التقنية بعد خبرة دامت أكثر من ١٢ عاما ودون سابق إنذار ودون توضيح الأسباب ودون الرجوع للوزارة أو إدارة الكلية التقنية بعبري قامت شركة التوظيف اليوم بإنهاء التعاقد معه”

وأضاف في تغريدة ثانية تفاصيل الموضوع، وسبب فصله رغم إنه يتمتع بكفاءة عالية و أخلاق لا مثيل لها، حيث قال: “بعد نشاطه عبر الوسائل المختلفة للمطالبة بحقوقهم وتخليصهم من شركات التوظيف، وهو الذي بسبب كفاءته وتفانيه شغل مركزا قياديا في مركز اللغات بالكلية فضلا عن عمله الأساسي كمحاضر.”

وأضاف في سلسلة تغريداته عن الموضوع ما نصه:

“ما حدث لهذا المحاضر اليوم يمكن أن يحدث لأي شخص آخر من إخوتنا #محاضري_الكليات_التقنية إنه مساس بأمن الإنسان الشخصي والنفسي ومساس بكرامته، وأناشد كل الجهات الموقرة أن تتدخل لإيقاف شركات التوظيف من هذا العبث والتعسف والاستهتار بحقوق العمانيين”

“وأرجو أن تتدخل جهات عليا لإيقاف نشاك شركة التوظيف هذه بشكل تام، كي يعرفوا أن مولانا السلطان أعزه الله عمل طوال عهده الميمون لصون كرامة العمانيين وصون أمنهم في كل جوانبه ولا يجرؤ أحد على تجاوز هذا الخط الأحمر.”

وختم تغريداته بإطلاق الوسم الذي إنتشر بشكل سريع في السلطنة، حيث قال ما نصه: “#كلنا_محمد_الشماخي هذا الوسم هو صرخة في وجه شركات التوظيف التي مارست ضد هذا المواطن سلطتها بطريقة تعسفية، وهي مناشدة إلى كل المسؤولين الشرفاء التدخل ووضع حد لفوضى وعبث شركات التوظيف وإعادته إلى وظيفته. أرجو من الجميع العمل على رفع هذا الوسم إلى مستوى الترند حفظ الله عمان”

#كلنا_محمد_الشماخي

هذا الوسم هو صرخة في وجه شركات التوظيف التي مارست ضد هذا المواطن سلطتها بطريقة تعسفية، وهي مناشدة إلى كل المسؤولين الشرفاء التدخل ووضع حد لفوضى وعبث شركات التوظيف وإعادته إلى وظيفته.

أرجو من الجميع العمل على رفع هذا الوسم إلى مستوى الترند

حفظ الله عمان — يوسف الزدجالي (@springism414) July 4, 2019

وتفاعل النشطاء في السلطنة مع التغريدة وعلق الكثير ممن درس وتعلم من المحاضر عن الظلم الذي تعرض له، حيث قال ناشط:

“#كلنا_محمد_الشماخي الإنهاء التعسفي لعقد الأخ محمد بالرغم من تفانيه في العمل دليل آخر على الظلم الواقع على اخواننا المتعاقدين مع الشركات الربحية، الأمان الوظيفي والتقدير ضروريان لخلق بيئة عمل صحية، نتمنى من الجهات المعنية معاملة الجميع سواسية بدون تفرقة.”

الشخص المثالي الذي يجب ان تخلع القبعة اجلالا واحتراما للمكانة العلمية التى يحضى بها بين الجميع .#كلنا_محمد_الشماخي — خالد الغريبي ،،، (@Khalid92134) July 4, 2019

الجميل في الامر ان الأستاذ محمد الشماخي بعد تلقيه الخبر رجع يتابع عملهزفي لجنة الاختبارات والى الساعة الرابعة يعمل بهمة عالية جدا والبسمة لا تفارق محياه#كلنا_محمد_الشماخي — خالد الغريبي ،،، (@Khalid92134) July 4, 2019

أ. محمد الشماخي أحد الكفاءات التي تشرفت في يوم من الأيام أكون طالباً معه والآن صرنا زملاء في العمل.. أتمنى من الجهات المختصة أن تتدخل في الموضوع!!#كلنا_محمد_الشماخي — Mohammed Al-Sukaiti (@mkmh92) July 4, 2019

مواطن في قمة الأخلاق و الإخلاص يتم إنهاء عقده. في حين يجب عليك التريث و عدم التسرع و اتباع الإجراءات لإنهاء خدمات وافد .

#كلنا_محمد_الشماخي — Omar Ali Al Balushi (@OabmarketingAl) July 4, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم

اي شخص عماني يتم التعامل معه هكذا

اما الوافد يسرح ويمرح #كلنا_محمد_الشماخي — زيتونه (@zyt0nh_) July 4, 2019

#كلنا_محمد_الشماخي . هذا الرجل مثلاً للأشخاص الذين اخلصوا في العمل وكان يعامل الطلبه كأنهم ابنائه يلاقيهم بوجه بشوش وصدر رحب 💔 فرجوا النظر في الامر لانه خسره كبيره للكليه . حسبنا الله ونعم الوكيل — aliooo (@aliooo13709810) July 4, 2019