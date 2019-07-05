الدبور – الإمارات إتهمت سلطنة عمان بنقل مرتزقة عبر باصات الى المهرة لتظاهر ضد الإحتلال الإماراتي هناك.

جاء ذلك عبر العديد من الصفحات التي تملكها الإمارات وتغرد باسم اليمن باسماء مختلفة كلها تحمل اسم اليمن لإبعاد الشبهة عن عيال زايد.

حيث نشرت إحدى تلك الصفحات وتدعى اليمن الآن ومعروف أنها إماراتية بحته، ولا تقدح من رأسها بل بتعليمات تصل لهم ولغيرهم من وزير الذباب الإماراتي، لتجد جميع الإتهامات و التغريدات واحدة لا ينقص أو يختلف فيها اي حرف.

ونشرت صفحة اليمن الأن تغريدة تتهم السلطنة بأنها تمول شخص يدعى علي الحريزي الذي قام بأموال عمانية بنقل الركاب إلى المهرة للتظاهر ضد الإحتلال الإماراتي، حيث جاء بالتغريدة كما لسع الدبور ما نصه:

“مصادر خاصة: وصول عدد من الباصات المحملة بالركاب وقد تم ضخّ الاموال لهم من قبلّ المدعو #علي_الحريزي المدعوم من #سلطنة_عمان للمشاركة في وقفته الاحتجاجية ضد الشرعية والسلطة المحليه والتحالف العربي في #المهره .”

وأضافت نفس الصفحة في سلسلة تغريدات تهاجم فيها السلطنة لأنها كما وصفتها تقف ضد الشرعية و ضد التحالف لأنها وقفت ضد الحرب على اليمن، وتتبع سياسة الحوار لا الحرب في حل أي إختلاف.

وقالت ما نصه: “تحاول قيادة الفوضى التي يتزعمها الحريزي بادخال المهرة فى دائرة الصراعات والفوضى الخلاقه بدعم من الدول المعاديه للتحالف وللشرعيه، ويتم الزح بالشباب وحتى الاطفال فى التجمعات والتظاهرات ويتم منحهم مبالغ ماليه مابين (100. أو. 200. او300ريال) عماني لإستغلال ظروفهم المعيشيه …”

“ابناء المهرة الاحرار يدركوا ان هذه العصابة هدفها كسب الاموال الكثيره من قبل عمان وقطر مقابل شراء الذمم وكسب الولاءات حتى وان كان على حساب امن واستقرار المهرة، وبات من الضروري وضع حد لهذه العصابة التى تتاجر بالمهرة مادياً تحت مسميات وطنيه …”

شهدت الوقفة الاحتجاجية اليوم في الغيضة التي نفذها تاجر السلاح علي الحريزي، تواجد عدد من أنصار الحراك الانفصالي فادي باعوم الموالي لإيران والذي يتخذ من الضاحية الجنوبية مقراً له في موقف يدلل على الإفلاس الشعبي الذي بات عليه الحريزي وجماعة الإعتصام.. — اليمن الآن (@ALyemennow) July 5, 2019

يذكر أن حسابات كثيرة تابعة للإمارات قد بدأت حملة قوية ضد سلطنة عمان في الفترة الأخيرة، و توجيه أصابع الإتهام لها لكل فشل إماراتي في اليمن، وحتى لرفض أهل المهرة لإحتلال الإمارات.

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