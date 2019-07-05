الدبور – كشف أكاديمي سعودي معارض السبت، عن حملة اعتقالات جديدة تشنها السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين بالمملكة.

وقال الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة بموقع “تويتر” إن “هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو 60 فلسطينيا”، مضيفا أن “حملة الاعتقال ستطال عددا من المصريين المقيمين”.

وكان الغامدي أشار في نيسان/ أبريل الماضي، إلى أن السلطات السعودية قامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل، مؤكدا أن “ذريعة الاعتقال هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس”.

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يذكر أن رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت، في مطلع آذار/ مارس، عن اعتقال 50 شخصا على قضايا أمنية، بينهم 30 مواطنا، وستة فلسطينيين، وثلاثة أردنيين.