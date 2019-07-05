الدبور – يتواصل مسلسل الوفيات غرق في دولة الكويت، وذلك إثر وفاة شاب مصري من مواليد 1994 غرقاً في شاطئ المهبولة.

حيث كان يمارس السباحة مع عدد من أصدقائه.

وفي التفاصيل، أن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن غرق شاب، حيث انتقل رجال الأمن و رجال الإسعاف والطوارئ الطبية، ولكن بعد أن لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، وسجلت قضية غرق بوشر التحقيق فيها، بينما نُقلت جثة الشاب إلى مستشفى العدان تمهيداً لإصدار إذن دفن.

وقبل يومين لقي شاب خليجي مصرعه غرقا في بحر منطقة الخيران في دولة الكويت.

‏وورد بلاغ إلي عمليات وزارة الداخلية من أحد أصدقاء الشاب عن غرق صديقه، حيث انتقل رجال الأمن ورجال الإسعاف وتم الاستعانة برجال خفر السواحل من قسم الغواصين، للبحث عن جثة الشاب الغريق.

حيث تم العثور عليها بعد ساعة من البحث.

وتم انتشال الجثة وإرسالها للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وإعداد التقرير الطبي بينما تم إبلاغ وكيل النيابة والذي أمر بتسجيل قضية غرق وسمح برفع الجثة.

جدير بالذكر أن الشاب من مواليد عام ٢٠٠٠.