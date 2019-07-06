الدبور – وافد مصري في دولة الكويت حاول أن يقوم بعمل ليلة حمراء كما يقولون في عش الزوجية، ولكنه يبدو إنه زاد العيار بعض الشيئ ولم يتحمل جسده فلقي حتفه بطريقة شبه غامضة.

وقد وجه وكيل نيابة الأحمدي بتصنيف وفاة الوافد المصري من مواليد 1980 باعتبارها وفاة ناتجة عن شبهة جنائية.

وتم التحفظ على علبة وجد بداخلها مواد مخدرة، وعلى أدوات للتعاطي، وبحسب مصدر أمني فإن وافدة مصرية هي زوجة المتوفى من مواليد 1981 أبلغت عن وفاة زوجها داخل شقة الزوجية في منطقة الفنطاس، وعلى الفور توجه رجال الأمن والأدلة الجنائية ووجدت جثة الزوج ملقاة على الأرض وإلى جواره أدوات ومواد مخدرة، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

ويبدو أن الزوج زاد عيار جرعة المخدرات قليلاـ ولم يتحمل قلبه ليلقى حتفه أمام زوجته، ومازالت السلطات في الكويت تحقق في الحادثة إن كان هو من تعاطى جرعة زائدة أم هناك شبه جنائية.

وعلى صعيد آخر، أقدم مراهق هندي الجنسية على الانتحار شنقا داخل البناية التي تقيم بها أسرته، فيما لم تعرف الأسباب التي دفعت الوافد الهندي وهو من مواليد 2002 للانتحار.

واستنادا إلى مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية أبلغت عن حالة انتحار في بناية بالسالمية، ولدى انتقال رجال الأمن تبين أن المتوفى مراهق وقد علق حبلا في سلم البناية وأنهى حياته شنقا، وسجلت قضية انتحار، وتم إبلاغ المباحث.