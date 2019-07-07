الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو إنتحار شاب قام بتصوير نفسه من فئة البدون في الكويت لحظة إنتحاره ، وتم نشر روابط عديدة لفيديو الإنتحار بشكل سريع وقوي، ليصبح مادة دسمة على موقع تويتر.

حقيقة الموضوع أن الشاب فعلا إنتحر، وتم العثور عليه في غرفته مشنوقا ومعلقا بالسقف، ولكنه لم يصور نفسه، لا فيديو ولا صور عادية، ولم يقدم أي وصية أو رسالة قبل إنتحاره، إلا ما صرح به شقيقه عن ما كان يشعر به في الفترة الأخيرة من ضغوطات.

وما الروابط المنتشرة إلا إستغلال لمأساة إنسان بل فئة كبيرة في الكويت و إستغلال لمشاعر عائلته، التي طلب شقيقه مراعاة مشاعر العائلة وطلب الرحمة له فقط. (شاهد الفيديوهات في آخر الخبر).

و أقدم الشاب عايد حمد مدعث من فئة ”البدون“ في الكويت، على الانتحار شنقًا بحبل داخل غرفة بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء في ظروف غامضة، وتم نقل جثته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وتداول نشطاء أنباءً بأن سبب انتحار الشاب هو ”الوضع المادي الذي يعاني منه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية“، الأمر الذي أثار تعاطف النشطاء معه ومع قضية ”البدون“ وإلقاء اللوم على الجهات المعنية بهذه القضية لعدم إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها أبناء هذه الفئة.

وقال ناشط على تويتر إن الشاب المنتحر هو شقيقه، وأضاف: ”تكفون تدعون له بالرحمة أول شي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، على فكرة هذا أخوي عمره 20 سنة، قبل لا يفكر بالانتحار كان يقولي ليش إحنا وضعنا جذي؟ وليش انته عمرك 30 ما تشتغل ومو متزوج؟ قلت له الله كريم وإحنا قاعدين نسعى واحنا حال 250 ألف شخص والصبر زين“.

تكفون تدعون له بالرحمه اول شي .. وانا لله وانا اليه راجعون ، على فكره هذا اخوي عمره ٢٠ سنه قبل لا يفكر بالانتحار كان يقولي ليش احنا وضعنا جذي وليش انته عمرك ٣٠ ماتشتغل ومو متزوج قلت له الله كريم واحنا قاعد نسعى واحنا حال ٢٥٠ الف شخص والصبر زين ، امس طلع يشتري شغله بسيطه من (يتبع) pic.twitter.com/ZcSocCsz5H — كويتي تأسيس #مظلوم (@alrzeeen_q8y) July 7, 2019

وأضاف شقيقه في تغريدة ثانية شارحا الوضع قبل وفاته : ”أمس طلع يشتري شغله بسيطة من سكراب السالمي حق سيارته وخربت المكينة، واتصل على أخوي يبكي ويلوم احنا ليش جذي من السالمي وراح له أخوي وأعطاه تلفونه وانحاش منه عالخط وسفط له شخص قال أنا فضلي منك وفيك اذكر الله واركب، يقول احنا ليش انولدنا بدون وما عندي فلوس وعقب فقدناه من أمس العصر ووصل الخبر اليوم الصبح إنه منتحر شانق نفسه في سعد العبدلله“.

وتابع: ”هذا أخوي ولد أمي وأبوي وبعز شبابه ودفنه بكره إن شاء الله في مقبرة الصليبيخات.. والله العظيم ما زليت بحرف ومو من مصلحتي أو مصلحة أخوي المتوفي أزيد حرف من خيالي .. سؤال بس ذنبه برقبة منووووو ؟؟؟؟؟“.

وتفاعل النشطاء والحقوقيون من ”البدون“ والمتضامنون مع هذه القضية مع حادثة الانتحار التي سبق أن تكررت في الأعوام السابقة، حيث تصدر وسم (#انتحار_شاب_بدون) موقع ”تويتر“ وسط تفاعل كبير من النشطاء، وسط دعوات إلى الاعتصام الاثنين للمطالبة بحقوق ”البدون“.

وعلقت الناشطة الاجتماعية والسياسية عبير الجمعة على حادثة انتحار الشاب، قائلة: ”بصمة عار على الدولة بصمة عار على كل من يقول عن نفسه إنسان بصمة عار على الجهاز المركزي الفاشل ، بصمة عار على النواب صمتوا عن الظلم، بصمة عار على رجال الدين الصامتين عن نصرة المظلوم بصمة عار على العنصريين القاسية قلوبهم“.

#انتحار_شاب_بدون بصمة عار على الدولة

بصمة عار علي كل من يقول عن نفسه انسان

بصمة عار علي #الجهاز_المركزي_الفاشل

بصمة عار علي النواب صمتوا عن الظلم

بصمة عار علي رجال الدين الصامين عن نصرة المظلوم

بصمة عار علي العنصرين القاسية قلوبهم #ميدان_البدون#الجوازات_المزوره#انتحار_بدون pic.twitter.com/skrc6zQOzF — عبير الجمعه (ر.م.أ) (@AbeerAlsamt) July 7, 2019

وقال الناشط والحقوقي عبدالحكيم الفضلي: ”حمد مدعث، أكبر منا سنًا وخرج في اعتصام قبل فترة لكي ينقذ أبناءه من مصير غير معروف.. اليوم فقد أحد أبنائه عايد حمد خرج لأجل أبنائه ولأجلي، خرج لكم وللجميع، حان وقت تقديم الاحترام والتقدير لهذا الإنسان“.

وقال الناشط فهد ناصر الجنفاوي معلقا على الخبر الفاجعة: “شاب بلا هويه وبلا تعليم وبلا عمل وبلا مستقبل … هذا ما حذرنا منه في السابق .. سؤال .. وين الفانشيستات والمغردين الذين يتباكون على موت الكلاب … تبا لكم …”

#انتحار_شاب_بدون شاب بلا هويه وبلا تعليم

وبلا عمل وبلا مستقبل …

هذا ما حذرنا منه في السابق ..

سؤال .. وين الفانشيستات والمغردين

الذين يتباكون على موت الكلاب … تبا لكم … pic.twitter.com/q1u2jc6HS2 — فهد ناصر الجنفاوي.. (@fhd_007) July 7, 2019

وأعلن محامي كويتي عن تبنيه لقضية البدون، حيث قال مهددا: “اعلن انا المحامي هاني حسين كويتي الجنسية بالتأسيس بحمل ملف الكويتيين المستحقين للجنسية الكويتية من فئة البدون الى محكمة العدل الدولية وسأقدم بالدليل القاطع عن افعال المجرمين الذين ارتكبوا بحق المستحقين ابشع الجرائم الانسانية وذلك بعد ان قصرت الدولة في محاسبتهم”

كلمة الناشطه كريمه كرم في تيماء اليوم@02lKarima #انتحر_شاب_بدون pic.twitter.com/no4X51y8p7 — بدون ولد بدون ولد بدون 🇰🇼 (@kw_beddon) July 7, 2019