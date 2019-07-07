الدبور – جنازة كبيرة خرجت في الكويت وسط الحزن و الألم بتوديع ضابط كويتي و عائلته الذي قضا بحادث مروري مأساوي في السعودية.

زقد شارك حشد غفير من المواطنين الكويتيين والمقيمين بتشييع جثمان العقيد في وزارة الداخلية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنان من أبنائه الذين قضوا بحادث مروري مروع في المملكة العربية السعودية.

وشارك في التشييع عدد كبير من القيادات الأمنية وعدد من الضباط إضافة إلى المواطنين والمقيمين، حيث دفن المتوفون في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.

وأظهرت صوراً نشرتها وزارة الداخلية تواجد كثيف للمشيعين وسط حالة من الحزن، وتقديم التعازي من قبل القيادات الأمنية لعائلة الراحلين.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق أن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه.