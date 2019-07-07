الدبور – ولي عهد أبو ظبي نشر تغريدة من حسابه غير الرسمي شامتا بخسارة المنتخب المصري وخروجه في تصفيات كأس الأمم الأفريقي.

ونشر شيطان العرب بن زايد بدون مراعاة لمشاعر المصريين ومحبي المنتخب و اللاعب الذي قدره العالم كله إلا بن زايد، اللاعب محمد صلاح، حيث بارك للجزائر وشمت بمنتخب مصر.

ونشر شيطان العرب صورة لمحمد صلاح بطريقة مقززة لا تقل بذاءة عن شخصيته المعروفة و المتخصصة بتكريه العالم بدولة المؤامرات العربية المتفرقة، حيث بدا محمد صلاح عن طريق برنامج الفوتوشوب اشبه بشوال الرز السعودي تركي الشيخ.

وعلق بن زايد من حسابه الثاني الذي يخصصه لممارسة شخصيته الحقيقية ببث القذارة وهو حساب المزروعي قال ما نصه:

“مبروك لـ منتخب الجزائر التاهل اللي مسوي هذا الفوتو شوب مطلوب حي ولا ميت”

مبروك لـ منتخب الجزائر التاهل اللي مسوي هذا الفوتو شوب مطلوب حي ولا ميت 😂 … pic.twitter.com/q7cHdE6A7L — حمد المزروعي (@uae_3G) July 7, 2019

وعلق النشطاء على تغريدته بتذكيره أولا بقذارته المعهودة، وثانيا بما فعل العنابي بهم قبل أشهر، وهو خسارتهم الفضيحة أمام منتخب قطر وعلى أرضهم، حيث خسر منتخب شيطان العرب بأربع أهداف نظيفه من فريق منتخب قطر، حتى الجمهور من القهر قام برمي الأحذية على أرض الملعب، وقامت شرطة الإمارات بإعتقال كل من حمل وشجع المنتخب القطري.

حيث قال ناشط مصري له ما نصه: “نسيت العنابي ايه عمل فيكم”