الدبور – ولي عهد السعودية يبحث مع جيشه ومستشاريه عن طريقة ليهرب من مستنقع اليمن، بطريقة تضمن له الحفاظ ما تبقى من ماء وجهه، خصوصا بعد كمية الضغوطات من الجتمع الدولي وحملات منع بيع الأسلحه للملكته.

وقالت مصادر إعلامية متعددة ان بن سلمان طلب الإنسحاب التدريجي، حتى لا يشعر العالم ولا يخسر مكانته إن أعلن الإنسحاب مرة واحدة من اليمن، و طلب أيضا أن يخفف الضربات الجوية على اليمن، حتى لا يستفز الحوثي أكثر، ويحرجه أكثر أمام شعبه و أمام المجتمع الدولي.

حيث وصل بن سلمان لقناعة أن جيشه غير قادر على صد صواريخ الحوثي بشكل كامل، وأن الحوثي يملك من الصواريخ التي قد تدمر مملكته وتشوه سمعتها.

وأشارت مصادر في تصريحات لصحيفة “الوطن” الخليجية، إلى أن انسحاب القوات الإماراتية من اليمن كان بالتنسيق بين ولي العهد السعودي والإماراتي محمد بن زايد، ضمن خطة للتخلص من عبء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات.

وشجّعت خطوة بن زايد ولي العهد السعودي، وفق المصادر، على التفكير بنفس الأمر، بسبب تزايد الحظر الدولي على مبيعات الأسلحة للمملكة، واحتمال اندلاع توتر عسكري في الخليج في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

ولفتت المصادر إلى أن ولي العهد السعودي وصل إلى قناعة أن استمرار الحرب في اليمن استنزاف حاد لبلاده، على الصعيد الاقتصادي، ويُسهم في تشويه صورة المملكة على الصعيد الحقوقي والإنساني في العالم.