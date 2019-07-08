الدبور – حذر الإعلامي العُماني المعروف موسى الفرعي، أنّ السلطنة “على أهبة الاستعداد للدفاع عن أي شتلة نخل أو ذرة رمل”، في حال أيّ مساس أو محاولة للعبث.

وقال في تغريدةٍ لاقت تفاعلاً واسعاً من النشطاء والمغرّدين العُمانيين: ” أي مساس أو محاولة عبث بذرة من تراب هذا الوطن نجد عمان كلها تقف من أقصاها إلى أقصاها كرجل واحد بقلب واحد لا هدف له سوى الانتصار، عمان كلها على أهبة الاستعداد للدفاع عن أي شتلة نخل أو ذرة رمل تماما كما هي مهيأة لضم محبيها ضمة أم رؤوم”.

وأضاف في تغريدةٍ أُخرى:

“عمان وطن توافق الكبرياء العظيمة للإنسان وعظمة الأرض، فلا فرق بين عزة المكان وثقة الإنسان فيها، وكأنه أخذ منها شموخها وصلابتها وأخذت منه الإحساس أنها تحيط هذه الأصالة الفارعة التي يجسدها الإنسان العماني.كلٌّ منهما يحرس الآخر دفاعا عن وجود وإيمانا واعتقادا بقيمة الوجود هنا”.