الدبور – أم سعودية أثارت مشاعر غضب في السعودية و خارجها بعد نشرها فيديو على الهواء عبر حساب ابنتها على السناب وهي تعنف ابنتها وتضربها وتتهم كل من يتابعها بأنهم بنات عاهرات.

وأثار مقطع ”سناب شات“ المتداول عبر ”تويتر“ بمسمى هاشتاغ ”المطالبة بالقبض على أم جوجو“، جدلًا بين ناشطين، عقب ظهور السعودية فيه وهي تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.

ونشرت امرأة عبر حساب يدعى ”جوجو“ على ”سناب شات“، مقطع فيديو، وهي منفعلة وتوجه السباب لابنتها بوصفها بـ“المفلوتة“، ثم السباب لبنات وشتمهن بألفاظ نابية، بسبب علاقتهن بابنتها، ومطالبتها إياهن بالابتعاد عن ابنتها، مؤكدة أنها قامت بضرب ابنتها بعصا – تعمدت التلويح بها في الفيديو – كما قامت بضربها مجددًا لتثبت ذلك.

#نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو

مهما غلطت البنت وسوت ربيها بس مو بذي الطريقة اتفاهمي معها لحالكم مو لازم تشهرين فيها قدام اللي يسوى والا مايسوى وتقولين بنتي وحده مفلوته مين خلاها مفلوته غيرك بالفاظك وكلامك ذا ولو صدق خايفه على بنتك كان مافضحتيها pic.twitter.com/7vw26nNnKw — الريح الخفيفة (@NTAN123456) July 8, 2019

وعلق النشطاء على الفيديو فمنهم من إتهمها بالظلم و الجهل، ومنهم من أثنى عليها لأنها تربي ابنتها صج، وتحاول منعها من الإنفلات، بينما اتهمها ناشط إنها المسؤولة عنها إن كانت كما تقول.

وقالت ناشطة مدافعه عن تصرف الأم ما نصه: “والله لن نخلف علي البنت اكثر من امها ولن نحبها اكثر منها ولكن ربما شاهدة مالم تشاهدوة ومن يشجع علي محاكمة الام وإلقاء القبض عليها ربما يفعل أشد وكبر من مافعلت لوكان في مكانها”

كما انتشر مقطع ”سناب شات“ آخر لوالدة ”جوجو“، عبر مواقع التواصل وهي توضح فيه سبب تصرفها السابق، وقالت:

”12 ونص وحدة بالليل، اشوف الساعة تعدي تعدي وأنا ادق ادق، ما حدا تقبل إن بنتها يكون لها معجبات من بنات الواطيات اللي بلا أخلاق، أي أم ما تبغى تكون بنتها أسوا بنت أكيد تبغى بنتها أحسن ناس، بنتي اختفت أمس ما أدري بيت مين، ما ادري مين صاحبتها، يبنو على الكلام اللي مو عارفين اش فيه اش السبب، (..)“.

بدورها، علقت ”جوجو“ على الذي حصل: ”أنا بالنسبة لي خذت الموضوع بروح رياضية واضحك مافيه شي“.

وكان لناشط رأي آخر باعتبار ان جوجو تبحث عن معجبين جدد وشهرة حيث قال:

“مدري ليه احس تمثيل لان اول شيء كيف ام في هذا العمر تقدر تحط قلب متحرك على وجهه البنت وثاني شيء لو قلنا تعرف في وقت انها مضغوطه وتطالب البنت مايمديها تفكر انها تسوي ذي الحركه تتفقون معي”