جيري ماهر يعبد بن سلمان وقال سأطبل له ما حييت

الدبور – جيري ماهر المتسعود الطبال الذي ظهر فجأة على الساحة يطبل لكل خطوة وكل كلمة ينطقها بن سلمان، حتى رضي عنه و خصص له برنامج كامل في محطته التي أنشأها فقط لمهاجمة كل من لا يتفق مع رؤيته بأي شكل من الأشكال، قناة سعودي ٢٤ على غرار القناة الصهيونية اسرائيل ٢١.

ودخل ماهر الذي قال ذات مرة سأطبل لبن سلمان حتى أموت، لأنه على حق مهما فعل، دخل على خط حملة تبدو مرتبة على السلطنة منذ فترة.

وفيما يبدو ان بن سلمان أعطى الضوء الاخضر لمهاجمة سلطنة عمانـ حيث يلاحظ النشطاء إزدياد وتيرة هذه الهجمات خصوصا من شخصيات محسوبة على ولي عهد السعودية ومنها مقرب منه، بعدما كانت في السابق بالتلميح وعن طريق الذباب فقط.

وقال جيري ماهر بتغريدة أثارت غضب النشطاء في السلطنة ما نصه:

“في دولة يوم بتستقبل بنيامين نتنياهو و يوم بتزور بشار الأسد “الممانع والمقاوم” وكل الأيام حليفة لإيران وممر لسلاحها إلى الحوثي فمن تكون هذه الدولة يا ترى؟”

ليبدأ الذباب السعودي و الإماراتي بالرد على التغريدة بمزيد من الشتائم و الإتهامات بحق السلطنة حسب التعليمات التي وصلتهم، و الطريقة المتبعة، حيث بالعادة ينشر أحدهم تغريدة ويجب على أكبر كمية من الذباب الرد بالموافقة و التأييد ليظهر أن الأغلبية مع هذا الرأي.

الدبور لسع بعض التغريدات المسيئة للسلطنة من الذباب السعودي الإماراتي وينشرها لكم هتا:

الحية الرقطاء اللي على راسها غطاء وسيكشف بإذن الله عمان — عاشق الليل (@hrXMa5BbbheRls6) July 8, 2019

الخنجر في ظهر الأمة (عمان) للأسف💔

وتزعم الحياد

ولعمري انه الميل بعينه

ولعمري إن الحياد في قضايا الأمة الاسلامية لهو عين الخيانة

أصلح الله شأن المسلمين ، ونصر أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها — control (@Noooot71002) July 8, 2019

سلطنة المكانس الطائرة 😊 — Abdullah Ali (@Abdulla21334436) July 9, 2019

سلطنة عُمان تغرّد خارج سِرب العروبة انا مش عارف لماذا يحضر اجتماعات الدول العربية والخليجية مهمة السلطنة تجسسية والطعن في الظهر عقائديا قريب من مذهب المجوس والحوثيين واغلب السكان مهاجرين من الباكستان انا لست عنصريا ولا ضد المذاهب ولكن انتمى عُمان عروبي يكوك — @AliAlsyari3 (@AliAlsyari3) July 8, 2019

عمان ما زالت تقبع خلف القرار المستعمر تدار من الخارج أما الشعب العماني الشقيق فهم اشقاءنا ويسرهم ما يسرنا لكن كل الحياد بهذا البلد عندما يكون القرار للسعودية ولصالحها وأما خلاف ذلك تجدها اول الصف ضدنا — مشعل الاحمدي (@meshu666) July 8, 2019

حسابها مؤجل وقد تلحق اختها قريباً اذا استمرت بهذة الخياينه للامه الاسلاميه . الله يصلح الحال ويجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم يارب — AHMAD💙 (@A_AHMAD_9) July 8, 2019

ورد بعض النشطاء في سلطنة عمان على التغريدة و على التعليقات المسيئة بأدب كالعادة، الدبور لسع بعض التعليقات العمانية التي ردت على الذباب السعودي:

ما أجمل الردود حارقتهم #عُمان عظيمة بأفعالها ومتميزه بسياستها وكأنها ملك يمشى واثق الخطى❤️ — ياسر (@yasir4ever4) July 8, 2019

اللهم ينصر الحوثه وينصر ايران وعاشت عمان وعاشت سوريا الاسديه وانت ترزق ياتوم جيري 😂😂😂 — 🇴🇲عمانية الهوية🇴🇲 (@oman1978787) July 8, 2019

شجاعة هذه الامبراطورية الممتدة عبر التاريخ انها تعمل علنا لا سرا كعاهرات الدرهم والدينار ايها ((الجرو الماهر)) — s.h.s (@Ssssh778) July 8, 2019

و الكثير من التعليقات التي يترفع الدبور عن نشرها، لأنها لا تحمل فكرة كالعادة بل شتائم قذرة لا يمكن لأحد تخيلها.

يذكر أن جيري ماهر طبال من الدرجة الأولى، ومن النوع الفاخرـ الذي لو بصق عليه أصغر سعودي للسحها وقال إنها عسل و إيران وقطر هم السبب.