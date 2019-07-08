الدبور – المتسعود الطبال الذي ظهر فجأة على الساحة يطبل لكل خطوة وكل كلمة ينطقها ، حتى رضي عنه و خصص له برنامج كامل في محطته التي أنشأها فقط لمهاجمة كل من لا يتفق مع رؤيته بأي شكل من الأشكال، قناة سعودي ٢٤ على غرار القناة الصهيونية اسرائيل ٢١.

ودخل ماهر الذي قال ذات مرة سأطبل لبن سلمان حتى أموت، لأنه على حق مهما فعل، دخل على خط حملة تبدو مرتبة على منذ فترة.

وفيما يبدو ان بن سلمان أعطى الضوء الاخضر لمهاجمة سلطنة عمانـ حيث يلاحظ النشطاء إزدياد وتيرة هذه الهجمات خصوصا من شخصيات محسوبة على ومنها مقرب منه، بعدما كانت في السابق بالتلميح وعن طريق الذباب فقط.

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وقال جيري ماهر بتغريدة أثارت غضب النشطاء في السلطنة ما نصه:

“في دولة يوم بتستقبل بنيامين نتنياهو و يوم بتزور بشار الأسد “الممانع والمقاوم” وكل الأيام حليفة لإيران وممر لسلاحها إلى الحوثي فمن تكون هذه الدولة يا ترى؟”

ليبدأ الذباب السعودي و الإماراتي بالرد على التغريدة بمزيد من الشتائم و الإتهامات بحق السلطنة حسب التعليمات التي وصلتهم، و الطريقة المتبعة، حيث بالعادة ينشر أحدهم تغريدة ويجب على أكبر كمية من الذباب الرد بالموافقة و التأييد ليظهر أن الأغلبية مع هذا الرأي.

الدبور لسع بعض التغريدات المسيئة للسلطنة من الذباب السعودي الإماراتي وينشرها لكم هتا:

ورد بعض النشطاء في على التغريدة و على التعليقات المسيئة بأدب كالعادة، الدبور لسع بعض التعليقات العمانية التي ردت على الذباب السعودي:

و الكثير من التعليقات التي يترفع الدبور عن نشرها، لأنها لا تحمل فكرة كالعادة بل شتائم قذرة لا يمكن لأحد تخيلها.

يذكر أن جيري ماهر طبال من الدرجة الأولى، ومن النوع الفاخرـ الذي لو بصق عليه أصغر سعودي للسحها وقال إنها عسل و إيران وقطر هم السبب.