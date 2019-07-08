الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو قيل إنه أول ظهور للأميرة هيا بنت الحسين، بعد هروبها و اولادها من زوجها حاكم دبي بن راشد، الذي عرف عنه ساديته في التعامل مع عائلته و أولاده وبناته.

الأمر الذي جعل الأميرة الهاشمية تخاف على بنتها و ابنها، خصوصا بعدما شاهدت ما فعله في بناته من زوجته الثالثة عندما هربوا و أعادهم بالقوة الى دولة السعادة، وتم سجنهم ولا أحد يعلم مصيرهم حتى اليوم.

وظهرت الأميرة هيا في الفيديو لاذي لم يتأكد الدبور من تاريخ تسجيله ولكن من نشره قال إنه بعد هروبها في لندن، وقد ظهرت وهي تستعد لرحلة بحرية مع الأمير البريطاني شارلز و زوجته في بريطانيا.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر للأميرة هيا بنت الحسين في رجلة إستجمام بحرية بعيدا عن سادية زوجها بن راشد الذي رفعت عليه قضية خلع في لندن.