الشيخ تميم بن حمد آل الثاني في إستقبال مهيب في واشنطن

الدبور – طريقة إستقبال أمير قطر الشيخ تميم في الولايات المتحدة، خصوصا عند وصوله مقر وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، حيث تم إستقابله بتحية عسكرية رفع خلالها علم قطر ، لم ترق لولي عهد أبو ظبي بن زايد.

وقالت مصادر مطلعة في واشنطن، أن بن زايد طلب ترتيب لقاء مع الرئيس الامريكي وترتيب إستقبال ضخم له في أقرب وقت ممكن، الامر الذي وصفه إعلامي أمريكي بأنه مضحك وسخيف.

وذكر أيضا مقرب من ولي عهد أوب ظبي إنه غضب لإستقبال أمير قطر في أمريكا بهذه الطريقة رغم كل ما بذله لشيطنته في البيت الأبيض، وغضب من صرف مليارات الدولارت للوبي الإماراتي في واشنطن بلا فائدة.

ونشرت مراسلة قناة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي فيديو قصير لحظة إستقبال الأمير تميم في مقر البنتاجون الأمريكي، ولحظة وصوله، حيث قالت في تغريدتها ما نصه:

“القوات المسلحة الأميريكية تلقي التحية على أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استقبال عسكري مهيب بحضور وزير الدفاع الأميريكي بالوكالة في مقر البنتاغون.”

القوات المسلحة الأميريكية تلقي التحية على أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استقبال عسكري مهيب بحضور وزير الدفاع الأميريكي بالوكالة في مقر البنتاغون. pic.twitter.com/CzyIl7exbQ — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 8, 2019

وأضافت مراسلة الجزيرة على صفحتها على موقع تويتر في تغريدة ثالثة: “وصول أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى وزارة الخزانة الأميريكية لحضور عشاء أعده الوزير منوشن على شرفه و سيحضره الرئيس الأميريكي ترمب و كبار المسؤولين في الادارة الأميريكية و أعضاء بالكونغرس. حضور الرئيس الأميريكي عشاء وزارة الخزانة أمر نادر،و مؤشر على العلاقة الوثيقة.”

وصول أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى وزارة الخزانة الأميريكية لحضور عشاء أعده الوزير منوشن على شرفه و سيحضره الرئيس الأميريكي ترمب و كبار المسؤولين في الادارة الأميريكية و أعضاء بالكونغرس. حضور الرئيس الأميريكي عشاء وزارة الخزانة أمر نادر،و مؤشر على العلاقة الوثيقة. pic.twitter.com/HYFrikrlck — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 8, 2019

وأضافت أيضا: “أمر نادر جدا حضور الرئيس ترمب عشاءا تقيمه وزارة الخزانة على شرف زعيم دولة. بحسب وزير الخزانة منوشن فهذا العشاء و القمة الثنائية الثلاثاء في البيت الأبيض بين أمير دولة #قطر و الرئيس ترمب يؤكدان أهمية العلاقة الثنائية الراسخة بين البلدين.”