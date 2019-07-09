الدبور – حادث مروع وقع في دولة الكويت، حيث فارق سائق شاحنة أردني الحياة، إثر تعرضه للدهس في منفذ السالمي قبل كاونترات الجوازات بإطارات سيارة مواطن قادم من المملكة العربية السعودية.

سائق الشاحنة، وبحسب مصدر أمني، أوقف شاحنته قبل كاونترات جوازات السالمي، قرابة الساعة السابعة والنصف من مساء أول من أمس، وخلال توجهه للحصول على طوابع من مكتب الجمارك، فوجئ بسيارة رباعية تنطلق نحوه، ولم يستطع قائدها تفاديه فدهسه، ما أسفر عن تعرضه لإصابات خطرة استدعت القائمين على المنفذ استدعاء الإخلاء الطبي.

وأفاد المصدر بأن «العاملين في المنفذ قدّموا الإسعافات الأولية للمصاب لحين وصول رجال الإسعاف الجوي، حيث اضطر المختصون بعمل فتحة تنفس له، وقاموا بنقله إلى مستشفى الجهراء، ثم أحيل إلى مستشفى الصباح، وأثناء خضوعه للعلاج الطبي لفـــظ أنفـــــاسه مُـــــتأثراً بالإصــــابات التي لحــقت به».

وزاد المصدر بأنه «تم التحفظ على الداهس، وسُجّلت بحقه قضية دهس ووفاة، وجارٍ التحقيق معه في ملابسات الواقعة ومتابعة ما حصل من خلال كاميرات المراقبة في منفذ السالمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الداهس».

وعلمت «الراي» أن السفير الأردني لدى الكويت صقر أبو شتال، وفور علمه بوفاة مواطنه، أصدر تعليمات بإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية بناءً على طلب ذوي المتوفي.