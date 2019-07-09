الدبور – رانيا يوسف الممثلة المصرية المثيرة للجدل وصاحبة أشهر مؤخرة في العالم، عندما ظهرت بفستان أظهر مؤخرتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وأثيرت ضجة حولها وصلت إلى الصحافة العالمية، حيث مثل ذلك الفستان وهذا الظهور لم تظهر به أي ممثلة في العالم من قبل في مهرجان عالمي يبث على الهواء.

رانيا يوسف التي ظهر اسمها ايضا في فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية، قبل أن يتم نفي ذلك و أن راقصة تشبهها هي من ظهرت في الفلم، دخلت على خط دعم تحرير المرأة السعودية المظلومة، وطالبت بإسقاط الولاية عنها، و إسقاط ملابسها لتصبح حرة و جميلة مثلها.

فقد أعلنت اليوم الثلاثاء، دعمها لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية، متسببةً بجدل واسع بعد اعتراض الكثير من السعوديين على ما اعتبروه تدخلًا منها بشأن محلي، مقابل فريق آخر قال لها وهل تريدين المرأة السعودية أن تصبح مثلك لتكون حرة، المرأة السعودية طبيبة مهندسة ممرضة بدون حريتك.

وانضمت يوسف إلى نقاشات واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أنباء عن نية الرياض إسقاط الولاية المفروضة على النساء، بعد سنوات من المطالب النسائية بهذا الخصوص.

وقالت يوسف في تعليقها على الوسم ”#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ١٨“ الذي جمع عشرات آلاف المغردين في موقع ”تويتر“:

”نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة“.

وانهالت الردود على الفنانة المعروفة بوقاحتها وعدم إحترامها لا لسنها ولا للمجتمع الذي تعيش به، حتى أنصار إسقاط الولاية إعترضوا على تدخلها هي بالذات، وغضب أيضا المطالبين ببقاء الولاية ويرفضون أي مطالب بهذا الخصوص.

الضائعات الكاسيات العاريات يدعمون بعضهم ! — G…Abofahad (@Abofaha68013352) July 9, 2019

طبيبات ومهندسات ومحاميات وعالمات تخرجوا ونجحوا من تحت ولاية أهلهم.

بينما اللي خرجوا وانفصلوا عن ولاية أهلهم طلعوا زيك يا رانيا

يبقى مين احسن 🤔 — nooran ali (@mozn_na) July 9, 2019

لا داعي لمناداتك باسقاط الولاية عن بنات وطني فالأمة العربية يكفيها فخراً سقوط ملابسك عن جسدك المترهل امام الجميع يكفيناً فخراً وجودك ضمن قائمة عاهرات الوسط الفني — محمد القحطاني (@qahtanii_m) July 9, 2019

كتبت اسمها بقوقل طلع لي " رانيا يوسف تهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري" اصحاب السمعة السيئة هم من يدعمون موضوع اسقاط الولاية . — khalid (@Khalidotaibi15) July 9, 2019