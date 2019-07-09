الدبور – فضيحة فتاة سعودية صورت نفسها بنفسها بالفيديو، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، لينتشر بشكل سريع بين النشطاء.

فقد نشرت فتاة سعودية فيديو قبل أيام، تحدثت فيه عن حفل نيكي ميناج الذي كان من المقرر إقامته في السعودية بالقرب من الكعبة المشرفة وقت توافد الحجاج لإقامة أعظم فريضة وهي الحج.

الفتاة لم تهاجم الحفل ولا حضور نيكي ميناج، ولا توقيت الحفل ولا مكانه، هذا الفيديو بالطبع قبل أن تقرر المغنية الإباحية نفسها إلغاء الحفل بالأمس بعد سماعها أن السعودية العظمى لا تحترم حقوق الإنسان و حقوق الشواذ في المملكة.

الفتاة إعترضت على تعليمات هيئة الفجور، التي يرأسها مستشار بن سلمان تركي آل الشيخ، بخصوص إحتشام الفتيات السعوديات في الحفل، ويجب عليهن لبس العباءة و اللبس المحترم وعدم التمايل أثناء الحفل.

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وقالت بألفاظ قذرة نعتذر عنها في الفيديو، تريدون مني أن ألبس عباية و أستر نفسي و أذهب لأحضر حفل خلاعي، لمغنية سترقص (….) امامنا، واستمرت بالكلمات النابية و القذرة.

هذا ما وصلت له فتيات السعودية في عهد بن سلمان، وهو لم يحكم بشكل كامل بعد..

شاهد الفيديو ونعتذر عن الكلمات القذرة فيه، التي لا تذكر حتى في الأفلام الإباحية، ولكنها اليوم في السعودية الجديدة علامة من علامات التطور و الرقي، خصوصا إنها كلمات قذرة بالأنجليزي.