الدبور – بكى مفتي سلطنة عمان وهو يتحدث عن ما يحصل اليوم للأمة الإسلامية، وما وصلنا إليه من نزاعات وفرقة وقتال وخلاف بين الأخوة و الجيران.

وظهر مفتي سلطنة عمان سماحة الشيخ احمد الخليلي في فيدو قصير تشره أحد النشطاء على موقع تويتر وهو يبكي عندما تحدث عن تربية الجيل الجديد على تقوى الله.

وبكى وهو يدعو لتربية الجيل الجديد على العقيدة الاسلامية والتقوى ومخافة الله ، و أيضا للوحدة الاسلامية و لنبذ الفرقة والتعصب.

وذكر أية من القرأن، حيث قال “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا” وأضاف لا لتتفاخروا ولا لتتباهوا.

شاهد المقطع الذي لسعه الدبور من موقع تويتر: