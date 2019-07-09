الدبور – منظمة حفل المغنية الإباحية المثيرة للجدل نيكي ميناج في السعودية، دافعوا بشكل مقنع عن إقامة حفل لها رغم إنها تكره الإسلام وشتمت الله في أحد أغانيها، علاوة على إنها إباحية في ظهورها على المسرح، ولا تخرج إلا وهي عارية.

الأسباب التي ذكرتها هيئة الترفيه السعودية بقيادة مستشار بن سلمان تركي آل الشيخ، كانت مقنعة جدا خاصة للشعب السعودي و لأكثر من مليار مسلم حول العالم، لماذا ستغني وترقص مغنية إباحية بالقرب من الكعبة المشرفة ووقت الحج بالذات؟

حيث أكد المشرف العام على “موسم جدة”، رائد أبو زنادة، أن إحضار نيكي ميناج إلى المملكة، يمحو “مفهوم سائد” عن السعودية، ويثبت أنها تتقبل الجميع، وفقا لصحيفة “آراب نيوز” السعودية.

وعن أسباب تعاقدهم مع نيكي ميناج، أوضح روبرت كويرك، رئيس منظمي الفعاليات “ROQU Media International”، أنها “أيقونة عالمية مطلقة”، بحسب وصفه.

السعودية تريد أن تثبت للعالم إنها تقبل الجميع، ويقصد الجميع هنا ما عدا المسلمين، فهي لا تتقبل الحجاج من قطر مثلا، ولا تسمح لمن ينتقد سياساتها بالحج أو زيارة أراضيها، فهو ليس من الجميع.

ولا تتقبل حتى مواطنيها فهم ليس من الجميع، بل مصيرهم إما المعتقلات أو التقطيع في القنصليات.

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و أضاف ليقنع سبب قدومها بالقرب من الكعبة ووقت الحج بالذات: “إن نيكي ميناج “لديها 130 مليون متابع على “إنستغرام”، وتعتبر واحدة من أفضل 10 نساء مؤديات على الإطلاق، كما أنها حازت على العديد من الجوائز، وستصدر ألبومها الغنائي الجديد هذا العام.”

وكشف “كويرك” عن تحركات نيكي ميناج في جدة، قائلا: “ستحصل على الكثير من الاهتمام بجدة بأكثر الطرق الإيجابية التي يمكنكم تخيلها، إذ ستكون نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وستنشر منشورات لها أثناء تواجدها على المسرح في جدة ومن فندقها هناك، وذلك لكي يعلم الجميع أنها هبطت في المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن هذه المغنية بالذات الكثير من العائلات الامريكية تمنع أبناءها من مشاهدتها أو متابعتها لانها تعتبر مثل الأفلام الإباحية من المحرمات وسط المجتمع الامريكي المحافظ، وبالتالي الكثير من العائلات العربية و المسلمة المهاجرة و المقيمة في الولايات المتحدة تعتبرها من المخظورات، ومنهم من لم يسمع بها أو يشاهدها من قبل، وستكون لهم فرصة مشاهدتها وقت سفرهم لأداء فريضة الحج.