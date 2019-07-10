الدبور -إحتج المستشار في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، والمحلل الصحافي الصهيوني، “إيدي كوهين”، على شتم العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” بألفاظ نابية خلال مناظرة تلفزيونية، واضطر للانسحاب منها احتجاجا على شتم الملك سلمان.

جاء ذلك خلال برنامج حواري على شاشة “آي 24 نيوز”،استضاف “كوهين” إضافة إلى خبير شؤون الشرق الأوسط، والدكتور “حسن مرهج”.

وخلال المناظرة، شتم “مرهج” العاهل السعودي، ما دفع “إيدي كوهين” للانسحاب، معتبرا أن شتم الملك السعودي “خط أحمر”.

وتناولت المناظرة، التي بثتها القناة الإسرائيلية، موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله اللبناني، حيث رفض “كوهين” الشتائم التي وجهت للملك السعودي من قبل الضيف الآخر.

كما اعتبر “كوهين” أن مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام الإمارات تمثل الإسلام الحقيقي، وأنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.

وتفاخر الإعلام السعودي بموقف الصحفي الصهيوني واعتبره أشرف من مواقف العرب و المسلمين.