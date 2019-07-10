الدبور – الداخلية الكويتية وضعت حدا لكل الحملات و الإشاعات التي خرجت بعد إنتحار شاب من البدون في الكويت، وإستغلال إنتحاره في قضايا مختلفة، ولتكذيب رواية إنه إنتحر بسبب الأحوال المادية أو عدم حصوله على بطاقة أمنية.

حيث ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في دولة الكويت، أنه «ايضاحاً لما تم تداوله عن انتحار شاب من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الأمنية المختصة، أوضحت أن المذكور كانت مسجلة بحقه قضية مخدرات ومن أرباب السوابق.

وقد تم تسجيل قضايا في 12 تهمة مصنفة قضايا جنح وجنايات متعلقة بالمخدرات والسلب بالقوة».

وأشارت إلى أنه «تم ضبطه بتاريخ 11 مايو الماضي من قبل الأمن العام بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتمت إحالته إلى الرعاية اللاحقة، وأودع بحكم قضائي في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة سنة.

وتم وضعه أيضاً تحت الاختبار القضائي لفترات متفرقة، كما أقدم على الشروع في الانتحار في منطقة الاندلس بتاريخ 7-6-2019 ثم تكررت المحاولة بتاريخ 7-7-2019 بمنطقة سعد العبدالله».

وألمحت الادارة إلى «ورود بلاغات إلى عمليات وزارة الداخلية عن محاولة المذكور الانتحار عدة مرات».

وقالت إن «التقرير المخبري للأدلة الجنائية تضمن أن المذكور وافته المنية نتيجة اسفيكسيا الشنق».

وقد أثيرت ضجة بالأمس عندما قام وفد من السفارة الأمريكية بزيارة خيمة عزاء الشاب، وتدخلها بقضايا داخلية لدولة الكويت، وهو الامر خارج العرف الدبلوماسي.