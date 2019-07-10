الدبور – معركة نسائية جديدة إشتعلت في شارع عام في دولة الكويت من جديد وهي ثاني معركة خلال أسبوع في الكويت بين سيدتين، تم إستخدام كل الأسلحة النسائية فيها، من شد شعر و سحب و ركل.

تم تداول مقطع فيديو عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه في دولة الكويت، يظهر شجارًا بين امرأتين في شارع عام.

وتظهر في المقطع المتداول، امرأة تقوم بركل سيارة توقفت على شارع عام، ثم تظهر لاحقًا وهي تتشاجر مع صاحبة المركبة، وتتبادلان الضرب بالأيدي، كما يبدو أن المشاجرة النسائية تسببت بازدحام في الطريق.

ولم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها وهوية المرأتين، كما لم يكن واضحًا زمانها ومكانها.