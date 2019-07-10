الدبور – معلمة في إمارة أبوظبي لتوزيع السعادة بسعر الجملة، طبقت سعادة بن زايد وتعليمات وزارة السعادة، وقامت بوصلة رقص امام الطلبة علىالوحدة و نص، لترفه عن الطلبة وليشعروا بالسعادة الحقيقية.

وقد عبر عدد من ذوي طلبة إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي في دولة الإمارات عن استيائهم، بعد قيام معلمة بتأدية فقرة استعراضية راقصة على مسرح مدرسي.

وجاءت وصلة الرقص خلال حفل نظمته المدرسة، الأربعاء، بمناسبة اختتام العام الدراسي.

ووصف عدد من أولياء الأمور ما حدث بأنه “تصرف غير مسؤول” من قبل إدارة المدرسة والمعلمة، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وقالوا إن “معلمة في إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، قامت بارتداء بدلة رقص، وأدت فقرة استعراضية، وسط تفاعل بعض الحضور بالتصفيق والصفير إعجابًا بأدائها”.

فيما فتحت دائرة التعليم والمعرفة تحقيقًا فوريًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.