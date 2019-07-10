الدبور – دعت ملكة جمال العراق 2017؛ “سارة عيدان”، الولايات المتحدة و (الإحتلال الإسرائيلي) والأمم المتحدة، لمنع حكومة بلادها من سحب جنسيتها، على خلفية دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سلسلة تغريدات على حسابها بموقع “تويتر” قالت “سارة” إن “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية” عنها ومنع دخولها البلاد بسبب تصريحاتها الداعمة لدولة الاحتلال.

وتابعت “سارة”، التي تحمل الجنسيتين العراقية والأمريكية: “دحض العراق منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني. أنا عاجزة عن الكلام”.

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وقالت: “يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار”.

وأضافت: “قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق. إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها”، دون أن توضح ما الذي تعنيه بالضبط بقتالها إلى جانب أمريكا.

كما طالبت الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي؛ “دونالد ترامب”، إلى التحقيق في قرار سحب جنسيتها العراقية، و”وضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقي كمواطنة أمريكية عراقية”.

وتفاعل نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، “يائير”، مع تغريدات “سارة”، قائلا: “نحن نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم!”.

وأثارت “سارة” الجدل بعد زيارتها (إسرائيل) لأكثر من مرة، وإعلانها تأييد إقامة علاقات رسمية معها، كما ألقت خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت فيه حكومة بلادها لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال (إسرائيل).

واعتبرت، في خطابها، أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي “ليس مبنيا على خلافات سياسية حقيقية، وإنما متجذرة في معتقدات معادية للسامية تدرس في الدول الإسلامية”، واصفة حركة “حماس” بـ” منظمة إرهابية”.