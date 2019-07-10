الدبور – اتهمت الممثلة الهندية “إيشا غوبتا” رجل أعمال يملك أحد الفنادق المعروفة في نيودلهي باغتصابها بواسطة عينيه، مهددة برفع دعوى قضائية ضده.

وقالت الممثلة الهندية في تغريدة لها عبر “تويتر” إنه اغتصبها بعينيه عندما كانت في مطعم أحد الفنادق تتناول الطعام مع أصدقائها، وإن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب، متسائلة “كيف يمكن للرجل أن يكون فوق القانون”.

وتابعت: “كنت أتناول العشاء. وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل”.

وزادت: “الرجل الذي يواصل التحديق بامرأة طوال الليل يجعلها غير مرتاحة وهذا صحيح. لم يلمسني، ولم يقل لي أي شيء. نظر إلي لا كمعجب، ولا كممثلة معروفة، ولكن لأنني امرأة. في أي مكان نستطيع أن نكون بأمان؟ هل كوني امرأة لعنة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إذا كانت امرأة مثلي يمكنها الشعور بالتهديد وعدم الأمان في الأماكن العامة، فكيف حال الفتيات العاديات. على الرغم من وجود حارسين معي إلا أنني شعرت أنه تم اغتصابي. أيها الخنزير البري أنت حقير، وتستحق أن تتعفن في السجن”.

رجل الأعمال يتمنى أن لا تكون قد حملت منه بعد الإغتصاب في المطعم.