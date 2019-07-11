الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو جديد لفتيات سعوديات بعد السماح لهن بالقيادة، وقد أسسوا فريقا لقيادة الدراجات النارية في الخبر.

الفيديو الذي نشر على صفحة حقوق الضعوف ، وعلق عليه ما نصه: “بعد قيادتهن للسيارة.. سيدات سعوديات ينشئن فريقاً لقيادة الدراجات النارية في #الخبر، ما رأيكم؟”

حصل الفيديو على عدد كبير من التعليقات المنددة و الغاضبة و الساخرة، و التي تدل على رفض المجتمع في أرض الحجاز لكل التغيرات التي يقوم بها ولي عهد السعودية في بلدهم، والتي تهدف لتدمير المجتمع.

حيث قالت ناشطة: “أين الرجال عنهن؟! حتى الأجنبيات لم يفعلن هذا في الغرب؟!”

وقال ناشط : “والله اني قلت مابقى الا الدبابات وهات يا ….. يويلي واين كنا ووين صرنا الان ايش هذا خير يالاجنبيات ياشقر تقليد اعمى بحت حتى نفس اللبس . لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم انا لله وان اليه راجعون ، يالله ان تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض”

وقال ناشط  سعودي آخر ما نصه: “بلدنا انخطف مننا والله”

وهناك من يدافع مباشرة ويتهم غيره، فقد إتهم ناشط الفتاة التي ظهرت إنها كويتية مع إنها قالت أنا سعودية.

وآخر قال هي واحدة فقط.