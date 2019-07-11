الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو جديد لفتيات سعوديات بعد السماح لهن بالقيادة، وقد أسسوا فريقا لقيادة الدراجات النارية في الخبر.

الفيديو الذي نشر على صفحة حقوق الضعوف السعودية، وعلق عليه ما نصه: “بعد قيادتهن للسيارة.. سيدات سعوديات ينشئن فريقاً لقيادة الدراجات النارية في #الخبر، ما رأيكم؟”

حصل الفيديو على عدد كبير من التعليقات المنددة و الغاضبة و الساخرة، و التي تدل على رفض المجتمع في أرض الحجاز لكل التغيرات التي يقوم بها ولي عهد السعودية في بلدهم، والتي تهدف لتدمير المجتمع.

حيث قالت ناشطة: “أين الرجال عنهن؟! حتى الأجنبيات لم يفعلن هذا في الغرب؟!”

وقال ناشط : “والله اني قلت مابقى الا الدبابات وهات يا ….. يويلي واين كنا ووين صرنا الان ايش هذا خير يالاجنبيات ياشقر تقليد اعمى بحت حتى نفس اللبس . لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم انا لله وان اليه راجعون ، يالله ان تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض”

وقال ناشط سعودي آخر ما نصه: “بلدنا انخطف مننا والله”

وهناك من يدافع مباشرة ويتهم غيره، فقد إتهم ناشط الفتاة التي ظهرت إنها كويتية مع إنها قالت أنا سعودية.

وآخر قال هي فتاة سعودية واحدة فقط.