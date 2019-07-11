الدبور – أعلنت مديرية القوى العاملة في العاصمة المصرية القاهرة أنها تستقبل شهرياً 5000 راغب في العمل بالكويت لمراجعة عقودهم وتوثيق الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة.

وأوضحت المديرية أنها «تقوم بمراجعة بنود العقد بما يستوفي ويحمي حقوق العامل بالخارج، ومنها أن يتناسب الأجر مع المهنة، وأن يستوفي العقد السكن ومدة الإجازة السنوية للعامل والعلاج الطبي المناسب له، وأن يتحمل الكفيل تكاليف تذاكر السفر».

يذكر أن الجالية المصرية في الكويت تعتبر من أكبر الجاليات المتواجدة على أراضيها بأكثر من نصف مليون وافد مصري.