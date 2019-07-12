الدبور – بسبب العناد و الإصرار عليه اشتعلت مشاجرة في مطار الكويت الدولي بين عسكري في جوازات مطار T4 وضابطين من أمن المبنى.

بدأ الشجار و العناد بعدما دخل العسكري من بوابة المسافرين اختصاراً للطريق بسبب الزحمة التي كانت في صالة الجوازات.

العسكري في جوازات مطار T4 كان في عجلة من أمره حين دخل إلى الصالة من خلال بوابة المسافرين فحصل جدال بينه وبين العسكري المسؤول عن البوابة، والذي سارع إلى إخطار ضباط أمن المبنى عن دخوله، وعلى الفور توجه ضابطان إلى صالة الجوازات، وطالباه بتسليم التصريح الخاص به والخروج من الصالة، إلا أنه رفض على أساس انه في مقر عمله يساند زملاءه بسبب الازدحام.

الضابطان، وأمام إصرار العسكري على عدم الخروج، قاما بسحبه بالقوّة ودفعه على مرأى ومسمع الجميع، فتم إبلاغ رئيس قسم الجوازات الذي رفض خروج العسكري أو تسليم التصريح الخاص به.

وأفاد مصدر مطلع لصحيفة «الراي» المحلية بأن «رجال الجوازات سجلوا تقريراً بالواقعة ورفعوه إلى المسؤولين للاطلاع على تصوير كاميرات المراقبة لمشاهدة ما حدث داخل الصالة، لاتخاذ ما يلزم بحق المخطئ».

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