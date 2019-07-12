الدبور – قالت وزارة الداخلية في دولة الكويت إنها إستطاعت القبض على ما أسمته خليه إرهابية مصرية، وقالت إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، وصادر بحقهم أحكام غيابية في مصر من قبل.

و أضاف بيان وزارة الداخلية في الكويت:

قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية واخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية.

ولاتزال التحقيقات جاريه للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

و أضاف بيان الداخلية : وعليه فإن وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية او مع اية خلايا او تنظيمات إرهابية تحاول الاخلال بالامن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

ولم يذكر بيان الداخلية أي تفاضيل إن كانت هذه الخلية قد خططت أو قامت بأي خطوات لعمل أي عملية في أرض الكويت، أم أن المعلومات وصلتها من السلطات المصرية فقط.وكيف تصدر أحكام بالسجن ١٥ عاما لخلية إرهابية قد قامت فعلا بعمليات إرهابية كما يقول البيان.