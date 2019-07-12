الدبور – ضربة أمريكية جديدة للإمارات و للأموال التي صرفتها في واشنطن من أجل تحقيق أحلامها من خلال اللوبي الإماراتي في واشنطن و الذي يعد أقوى لوبي عربي هناك.

ولن يحقق الرئيس الأمريكي الحلم الإماراتي رغم الأموال الهائلة التي حصل عليها منهم، سواء مشاريع أو هبات أو ما صرفته على اللوبي الخاص بها في أروقة الكونجرس الأمريكي.

فقد أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراء من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وذكر موقع ”يو إس ايه توادي“ الأمريكي، أن الإجراء أضيف إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، وصوت لصالحه 251 نائبًا مقابل رفض 170.

وأوضحت أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع إدارة ترامب من استخدام أي أموال فيدرالية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونغرس.

يشار أن ترامب، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أنه كان على وشك ضرب إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

وهدد ترامب، وقتها بـ ”محو“ إيران، وحذر من استخدام ”القوة العظمى“ ضدها، إذا ما هاجمت المصالح الأمريكية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.