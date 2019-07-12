الدبور – طالب عماني كفيف ومتفوق وحافظ لكتاب الله كاملا، وحصل على درجة تفوق ٩٦ ٪، لم يحصل على مقعد دراسي في السلطنة ليكمل تعليمه الذي يحلم به.

صفحة عمانية على موقع تويتر نشرت عن قضيته وعلقت على المنشور ما نصه:

أنتم تقولوا #يستاهل_سليمان_القسيمي ؟

هو طالب كفيف حافظ للقرآن الكريم وصاحب مدونة تقنية: (link: http://suleimanahmed.blogspot.com/?m=1) suleimanahmed.blogspot.com/?m=1

حصل على نسبة ٩٦% و لديه حلم بأن يدرس علوم الحاسب الآلي ، ولكنه لم يحصل على مقعد دراسي في أي صرح من صروح التعليم العالي.

وطالبت الصفحة المتابعين إن كان يظنون إنه يستحق أن يوصلوا صوته ، وأضافت الصفحة: “اذا برأيكم يتساهل أوصلوا رسالته لـ @omanmohe”

قصة الطالب المتفوق سليمان حصلت على الكثير من التعليقات و التعاطف و التضامن داخل السلطنة، ويبدو أن قصته في طريقها للحل السريع، حيث قال ناشط ما نصه:

“يستاهل سليمان والله يحقق طموحاته ورغباته الدراسية والمهنية وحسب علمي تم تحديد موعد معه المعنيين بالقبول الموحد يوم الأحد القادم لمناقشة الموضوع وفق الرحمن مسعاه”

بينما برر ناشط آخر عدم قبوله بقوله: “لأنه تخصص علوم الحاسب الآلي فالجامعات والكليات غير مهيئ من هيئة تدريسية وغيرها لتعليم الطلبة المكفوفين”

إن كنت تظن إنه يستحق فقم بواجبك و أوصل صوتك حسب ما ورد في التغريدة المرفقة: