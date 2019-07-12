الدبور – كويتي حر حساب نشط على موقع التدوين المصغر تويتر، نشر تغريدة ردا على خبر نشرته قناة العربية عن حادثة القبض على مصريين في الكويت مطلوبين على ذمة قضايا إرهاب في مصر.

رد حساب الكويتي الحر ألجم قناة العربية و جعلها مسخرة لمتابعينها، حيث علق الكثير من النشطاء على التغريدة التي لاقت الكثير من التفاعل.

قناة العربية نشرت عنوانا عن خبر القبض على المصريين في الكويت، وربطته بقناة الجزيرة، حيث كان العنوان يقول:

“الجزيرة” تتجاهل خبر بيانات الحكومة الكويتية عن القبض على الخلية الإخوانية”

ورد الكويتي الحر على العنوان كما لسع الدبور ما نصه:

“الكويت ما تنطر تغطيات إعلامية لانه امر يخصها ولا تنطر الشو و التأييد او الرفض والشيلات ،”

و أضاف في تغريدته التي لاقت تفاعلا كبيرا: “بعدين حتى إنتو تجاهلتوا مقاطعة الكويت لمؤتمر البحرين وتجاهلتوا مواقفها الرافضة لاسرائيل”.

و أنهى الكويتي الحر تغريدته بصاروخ أرض جو حيث قال : “صراحة اول مره أشوف قناة أخبارية تتابع أخبار قناة اخبارية ثانية وهذا يدل أنكم فاشلين”

وعلق الكثير من النشطاء على التغريدة، بينما نشر ناشط قطري فيديو لقناة الجزيرة وهي تتحدث عن الخبر في نشرتها الحصاد، يبدو أن قناة العربية لا تتابع بشكل جيد قناة الجزيرة لذلك يفوتها الكثير من الأخبار المهمة في محيطها، كماقطعة الكويت و رفضها لمؤتمر البخرين.