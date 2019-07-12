الدبور – تحفّظت الجهات الأمنية في وزارة الداخلية في دولة الكويت، و بأوامر عليا، على ثلاثة مصريين تشاجروا بالعصي و السيوف في فيدو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب إثارة الفوضي وتبادل الضرب، حسب ما أفادت وزارة الداخلية.

الواقعة بدأت بمقطع فيديو انتشر إلكترونياً قبل فترة، و ظهر فيه ثلاثة أشخاص من الجالية المصرية تبادلوا الضرب، ما أدى إلى تجمهر عدد من أبناء جاليتهم محاولين فضّ المشاجرة.

وبالتحري عن المقطع، الذي وثقه وافد هندي، تم تحديد هوية من كانوا في الفيديو، وألقي القبض عليهم وبالتحقيق معهم تبيّن أن سبب ما حدث بينهم موقف سيارة أمام عمارة يقطنون بها، واتضح أنهم تصالحوا وأنهوا الخلاف بعد أن انتشرت معركتهم الكبيرة عبر الفضاء الإلكتروني.

وأفاد مصدر أمني بأنه «أثناء وجود الخصوم في المخفر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ورد اتصال من قيادات أمنية أمرت بالتحفظ على المتشاجرين الذين أثاروا الفوضى وتشاجروا في الشارع».

شاهد الفيديو الذي إنتشر قبل فترة على وسائل التواصل الإجتماعي.

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