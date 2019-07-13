الدبور – انتشر فيديوهات لما حصل مع فتيات السعودية مع فرقة سوبر جونيور، وإذا سألت الدبابير فليس لدينا اي معلومات عن سوبر جونيور، وما هي وظيفتهم ولا مميزاتهم، وإن كانت فرقة غنائية أم رقص أم مصارعة، أم مجرد شباب جاهز للأحضان السعودية.

ولكن يعلم الدبور إنها خطة مدروسة ومنظمة لإشغال فتيات السعودية بالتفاهة و الصياعة و الفجور الغربي، ورغبة من ولي عهد السعودي بأن تتعلق الفتيات بكل ما هو غربي، وأن يكون أكثر إهتمامتها هي مشاهدة أو حضن فنان غربي.

حتى لا تتكرر مشكلة الفتيات المعتقلات في سجونه ويشكلن وجعا مزمنا له، فلا خو قادر على الإفراج عنهن ولا قادر أن يبقيهن في السجون الى الأبد بودن تهمة خصوصا مع تصاعد الحملات الدولية ضد السعودية.

الدبور ليع فيديوها لما حصل مع الفتيات السعوديات في لحظة إستقابل هذه الفرقة، وكيف تجمعن من الصباح الباكر رغم حرارة الجو في الخارج لمشاعدة هذه الفرقة التي تبدأ كما قيل لنا عروضها الساعة ٨ و النص مساء.

هكذا استقبلت الفتيات فرقة سوبر جونيور بمطار جدة! pic.twitter.com/fOytCtOPy8 — حقوق الضعوف (@hukusfof) July 13, 2019