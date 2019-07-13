الدبور – في تصريح و إعتراف من مسؤول في هيئة الترفيه السعودية، التي يقودها مستشار ولي عهد السعودية تركي آل الشيخ، قال إنهم بصدد إستغلال وجود أكثر من ٢ مليون حاج لإستقطابهم للحفلات الفنية التي ستقام بنس وقت وجودهم.

وفي فيديو لسعه الدبور يسأله المذيع هل سيتم إستغلال وجود القادمين من خارج المملكة لحفلات الترفيه القادمين بغرض الحج.

ووضح في كلامه القادمين بغرض حج بيت الله، فلم لا يتم إستغلال وجودهم لحثم على حضور الحفلات الصاخبة، مثلا حفل نيكي ميناج الذي كان مقررا بالقرب من الحرم، قبل أن تقرر المغنية الإباحية نفسها عردم الغناء هناك، لأن السعودية لا تحرتم المرأة ولا حقوق الإنسان ولا الشواذ.

فكانت صاحبة مبدأ أكثر من مملكة التوحيد نفسها.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور و إعتراف رسمي من هيئة الفجور بتدمير حتى من أتى للحج طلبا للمغفرة ..