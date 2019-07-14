الدبور – بكل وقاحة ولا خجل ظهرت الممثلة المصرية منى فاروق بطلة الأفلام الإباحية مع مخرج ثورة الإنقلاب خالد يوسف، والتي أثارت ضجة بعد إنتشار الفيديوهات بشكل واسع، مما إستدعى النيابة المصرية بإصدار أمر بالقبض عليها.

وبعد الإفراج عنها بكفالة ظهرت منى فاروق بطلة الإباحية بفيديو جديد نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك تتفاخر فيه بما قامت به، ولا كأنها فعلت أي شي ولا كأن جسدها تعرى أمام الملايين.

وبدل أن تجلس في بيتها نادمة تفكر بما فعلته، خرجت من جديد بفيديو جديد.

ونشرت منى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ”فيس بوك“، قالت فيه: ”أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية“.

وأضافت: ”أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها وكل سنة وأنتم طيبين“.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المتهمتين، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي منه.

وقضت محكمة مصرية، بإخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج، على ذمة التحقيقات.