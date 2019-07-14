الدبور – تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لقناة العربية تسيئ فيه لدولة قطر و دولة الكويت بنفس التقرير الإخباري عن موضوع كأس العالم الذي يشغل بالهم ليل نهار.

فقد قدمت مذيعة القناة المتخصصة بشتيمة دولة قطر و البحث عن أي خبر للإساءة للدولة، قدمت تقريرا قالت فيه أن قطر قررت خفض أسعار الكحول أثناء إستضافتها لكأس العالم.

وخلال سردها للخبر المثير جدا للعربية، قالت فيه أن قطر تريد أن تسعد جمهور كأس العالم، لذلك خفضت أسعار الكحول، وكأن مشجعي كأس العالم صورتهم على إنهم سكارى، وذهابهم لحضور مباريات كأس العالم التي تشد الملايين حول العالم هو من أجل الخمور، وبذلك يسعد جمهور كأس العالم.

و في نهاية الخبر قالت لننتظر رد أصحابهم في الكويت، في محاولة لإقحام دولة الكويت في مشاكل السعودية مع دولة قطر وحقدها عليها لأنها إستضافت كأس العالم.

الأمر الذي أثار غضب و إستهجان النشطاء في دولة الكويت و دولة قطر، حيث علق النشطاء على مقطع الفيديو بالإستهزاء و السخرية و الغضب.

وقال ناشط ما نصه : “خلك من الكويت حفظها الله لكن أين المصدر ولماذا لم يتم نشر صورة عن الخبر؟!!

ولكن لنفترض إن الخبر صحيح فالرد عليها: بعد الحصار تم تخفيض أسعار الخمور لأنها طاحت بجبدنا بعدهم”

وقال آخر : “اشدخل الكويت قولي رد القطريين والله حالهم يرثى له حاقدين على كويت بعد جان قلتي عمان بعد”

و أضاف ناشط آخر: “طيب ماذكرت اسعار الخمور في دبي والبحرين“

ياتافهة والاتفه منك رئيس التحرير تبعكم يعني انتم مدن الفضيلة وقطر عاصمة الرذيلة وياسفهاء الاحلام ياتفه أيش دخل الكويت ألك أيش جاب الكويت على القصة والله عاملين زي البغل لما يشبع يرفس كل الحوله يعني والله يحتار اللسان بوصف غبائكم ووقاحتكم — عبق الشرق (@kIQJub9rFVsnrAk) July 14, 2019