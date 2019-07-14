الدبور – كويتي رد بطريقته الخاصة على الإساءة التي تعدمتها مذيعة  سارة الدندراوي في برنامجها الذي يذاع على قناة العبرية و المخصص لمهاجمة دولة يوميا، ولكن هذه المرة أقحمت دولة في هجومها المعتاد.

فقالت نريد أن نسمع من حبايب قطر في الكويت، لينشر كويتي تواجد بالصدفة في لندن مع وجود وشاهده بالشارع كأي سائح يتمشى ويجلس في المقهى.

فما كان إلا أن ذهب إليه وسلم عليه وأخذ صورة بطريقة سيلفي معه، بدون حرس ولا مرافقة ولا حتى دعاية قطرية في جميع محطاتها كما تفعل العربية عندما يظهر بن سلمان مع جيش من المرافقين وداخل دولته ويتصور مع طفل ابن احد المرافقين.

ونشر كويتي حر الصورة على صفحته وعلق ما نصه: مواطن كويتي يصور سيلفي مع أمير قطر في لندن ، وصلوها لقناة الكباب ” العربية ” ومذيعتها #ساره_ظرنطاوي ، افجرو مرارتهم”

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وقد تعرضت المذيعة السعودية لهجوم كبير من قبل النشطاء في الكويت على تعديها على دولة الكويت و إقحامها الكويت في حقدها وهجومها على دولة قطر، وانتشر هاشتاق سارة ظرنطاوي على موقع تويتر.

في المقابل تلقت السعودية دعما غير محدود من قبل الإعلام السعودي، وانتشر هاشتاق كلنا سارة و سارة تمثلنا، في دليل على كمية الحقد داخل قلوبهم إتجاه الكويت كما قال النائب السابق في مجلس الأمه الكويتي ناصر الدويلة، وما تخفي قلوبهم أكبر، في تعليقه على مسندة عبد الرحمن الراشد لها بدل من الإعتذار.