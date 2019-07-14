الدبور – ناصر الدويلة الناشط الكويتي وعضو مجلس الامة الكويتي السابق، نشر تغريدة على صفحته على موقع تويتر ردا على الإساءة من قناة العربية المستمر لدولة الكويت بدون حساب ولا عقاب، وبعد رفض القناة الإعتذار.

قال أن ما تخفي صدورهم أكبر.

الدويلة علق على رد عبد الرحمن الراشد على المذيعة التي أساءت لدولة الكويت، فبدل الإعتذار مما بدر منها أو حتى تبريره، قام بالثناء عليها و شكرها على الإساءة.

حيث قال الدويلة في التغريدة التي أرفق بها صورة عن رد عبد الرحمن الراشد ما نصه: “منا الى وزارة الخارجيه الكويتيه و وزير الداخليه هذي نتيجة طبيعيه لمن يزرع المعروف في غير اهله اتركوا عنكم ملاحقة اهل الكويت من اجل التستر ممن بدت العداوة من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر”

منا الى وزارة الخارجيه الكويتيه و وزير الداخليه هذي نتيجة طبيعيه لمن يزرع المعروف في غير اهله اتركوا عنكم ملاحقة اهل الكويت من اجل التستر ممن بدت العداوة من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر pic.twitter.com/nmbLnySKL4 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 14, 2019

وبمتابعة تويتر تجد كمية الدعم و الثناء على ما قالته المذيعة السعودية من قبل النشطاء في السعودية، مما يدل على كمية الحقد و الكره في قلوبهم إتجاه الكويت، فلم تجد من يشرح أو حتى يبرر ما قالته بحق الكويت، بل طالبوا بالمزيد مما أسموه الجلد، وانتشر وسم كلنا سارة من قبل الذباب السعودي وشخصيات سعودية معروفة.

وكانت المذيعة في قناة العربية السعودية سارة الدندراوي قد خرجت ، تبرر تطاولها على الشعب الكويتي وسخريتها منه عقب الهجوم الواسع الذي طالها بسبب تصريحاتها المسيئة لقطر والتي أقحمت الكويت بها أمس.

وجاء رد “دندراوي” عبر برنامجها على قناة “العربية” السعودية “تفاعلكم”، والذي بدأته بعرض تصريحها الذي أشعل غضب الكويتيين، اليوم الأحد، عندما قالت على تخفيض أسعار الخمور والكحوليات في قطر بمناسبة مونديال 2022: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

الدندراوي تبرر … حقيقة ، عذر اقبح من ذنب .. وبكل وقاحة وطفولية تتحدث بلسان قناتها الناطقة باسم #دول_الحصار ضد #قطر ومن يدافع عنها .. فعلاً شيء يخزي 😏 pic.twitter.com/clfoIwuMLs — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) July 14, 2019