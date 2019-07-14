الدبور – ولي عهد أبو ظبي شعر بالفرحة و السعادة بعد عرض برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة مساء الأحد، و الذي كان عن مملكة البحرين التابعة بالأساس له، ولكن لماذا فرح وسعد ببث هذه الحلقة؟

المغرد الإماراتي الشهير بدون ظل وهو ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي و على إطلاع على خفايا الأمور الداخلية كما يقدم نفسه، شرخ لماذا شيطان العرب شعر بالفرح و السعادة بعد عرض برنامج المفروض إنه يفضح حليفه.

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وقال بدون ظل في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “الشيخ محمد بن زايد سعادته لاتوصف اليوم بسبب عرض #ما_خفي_اعظم “

و أضاف في تغريدته شارحا التليمات الجديدة و هدفه منها، حيث قال: “حيث اعطى توجيهاته ،بتقسيم اللجنه الالكترونيه الى قسمين، قسم يدافع عن مملكة البحرين ويقرب الشيخ ناصر بن حمد من ولاية العهد، والقسم الاخر توجيه الفشل داخل البحرين بسبب سياسات الشيخ خليفه بن سلمان ، استغل البرنامج لاهدافه.”

الشيخ محمد بن زايد سعادته لاتوصف اليوم بسبب عرض #ما_خفي_اعظم حيث اعطى

توجيهاته ،بتقسيم اللجنه الالكترونيه الى قسمين، قسم يدافع عن مملكة البحرين ويقرب

الشيخ ناصر بن حمد من ولاية العهد،والقسم

الاخر توجيه الفشل داخل البحرين بسبب سياسات الشيخ خليفه بن سلمان ، استغل البرنامج لاهدافه. — بدون ظل (@without__shadow) July 14, 2019

وهو ما حصل فعلا، فتنوعت التغريدات من قبل الذباب بعد تعليمات بن زايد الجديدة لهم، كما قال الضابط الإماراتي فور عرض البرنامج، و الذي عادة تصدق جميع تسريباته من قصور الحكم في أبوظبي.

لي حان وقت الجد كلنا لك سناد

في دمنا الفزعات تفدي مساعيـك !#البحرين #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/neakJekC4A — .ABDULLA ALQAHTAN (@3lqhtan_13) July 15, 2019

#ما_خفي_اعظم

تكرم يا ابو سلمان والله ما نرضى عليك ياولد عمي ونحمي لك ونخلص وان اختلافنا مع بعض الذي لديك فهو لمصلحه عليا .. وزعلنا من افعالهم .. اما الأكيد لا نقبل المساس فيك او في البحرين من اي كان . pic.twitter.com/ONKH0CsDur — عبدالله آل خليفة (@AbalKHalifah) July 15, 2019