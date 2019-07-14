الدبور – ولي عهد شعر بالفرحة و السعادة بعد عرض برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة مساء الأحد، و الذي كان عن مملكة البحرين التابعة بالأساس له، ولكن لماذا فرح وسعد ببث هذه الحلقة؟

المغرد الإماراتي الشهير بدون ظل وهو ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي و على إطلاع على خفايا الأمور الداخلية كما يقدم نفسه، شرخ لماذا شعر بالفرح و السعادة بعد عرض برنامج المفروض إنه يفضح حليفه.

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وقال بدون ظل في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: الشيخ محمد سعادته لاتوصف اليوم بسبب عرض #ما_خفي_اعظم “

و أضاف في تغريدته شارحا التليمات الجديدة و هدفه منها، حيث قال: “حيث اعطى توجيهاته ،بتقسيم اللجنه الالكترونيه الى قسمين، قسم يدافع عن مملكة البحرين ويقرب الشيخ ناصر بن حمد من ولاية العهد، والقسم الاخر توجيه الفشل داخل البحرين بسبب سياسات الشيخ خليفه ، استغل البرنامج لاهدافه.”

وهو ما حصل فعلا، فتنوعت التغريدات من قبل الذباب بعد تعليمات بن زايد الجديدة لهم، كما قال الضابط الإماراتي فور عرض البرنامج، و الذي عادة تصدق جميع تسريباته من قصور الحكم في أبوظبي.