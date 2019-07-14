الدبور – ولي عهد أبو ظبي بن زايد وفي تغريدة له طلب من الإماراتين عدم السفر إلى صلالة في سلطنة عمان لأنها خطرة، وتنتشر فيها الأمراض ولا تستحق أصلا الزيارة حسب رأيه.

وقال بن زايد في تغريده له مطالبا شعبه بتجنب زيارة سلطنة عمان في هه الفترة حيث تكثر الحوادث المرورية، ولا يوجد هناك أي شيئ يستحق الزيارة، لا خدمات ولا أي أمر يستحق.

وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية …”

التغريدة التي رد عليها النشطاء بغضب و إستهجان من هذا التطاول المستمر من قبل الإمارات على السلطنة في كل أمر و كل مناسبة.

وقال ناشط ما نصه: “لو الحشمة موجودة لعمان واهلها كان ما خلوك تغرد وتقدح في عمان واهلها ولكن انت تكشف حقيقتك وحقيقة تابعهم وتابعيك .”

وحظي بن زايد الذي يغرد من حساب حمد المزروعي كما و معروف، حيث يعتبر المزروعي من أشد المقربين له، ويستخدم حسابه في مرات كثيرة للتغريد بما لا يستطيع قوله في حسابه الرسمي.

بالإضافة أن المزروعي معروف بقذارته في الإمارات حيث أعلنت عشيرته عن التبري منه ومن أفعاله وتم طرده من العائلة، وضمه بن زايد لعائلته لإعجابه بقذارته.

https://twitter.com/coNaShtBKan504N/status/1150480015743705090?s=20

اشكرك هذا الكلام الصح، وفوق هذا لا تنسوا موقفها السياسي من التحالف العربي وكراهيتها لاهلكم الشحوح في رؤوس الجبال مسندم وما تقوم به ضدهم أسوء مما تقوم به اسرائيل ضد العرب في فلسطين.. — مسندم-صوت الحرية -رؤوس الجبال (@Musandam4shehuh) July 14, 2019

يوم ربعك يسمعوا كلامك مناتهم مثلك واللي مثلك فراقهم عيد — المعولي (@almawali_sm) July 14, 2019