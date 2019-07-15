الدبور – كشفت وسائل إعلام تركية، عن التحضيرات والتدريبات التي يقوم بها الممثل التركي، “براق أوزتشفيت” الذي من المتوقع أن يجسّد دور “عثمان” مؤسس الدولة العثمانية، في المسلسل التاريخي “قيامة عثمان”.

وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن أعمال تصوير المسلسل التاريخي الذي يعدّ استمراراً لـ “قيامة أرطغرل” الشهيرة، ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وضمن التحضيرات للمسلسل، خضع نجمه “براق أوزتشيفيت”، لتدريبات طوال عام كامل استمرت 8 ساعات لخمسة أيام في الأسبوع.

وشملت التدريبات التي يتحتم أن يؤديها النجم خلال تمثيله، ركوب الخيل والقتال بالسيف ورمي السهام وغيرها من المشاهد الشبيهة.

وبعد إتمام التدريبات الضرورية، يتوقع أن تبدأ شركة إنتاج “بوزداغ” للإنتاج الفني، تصوير حلقات مسلسل “قيامة عثمان”، خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ عرض الحلقات بعد أشهر قليلة.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشة قناة “ATV” الخاصة، على عكس مسلسل “قيامة أرطغرل” الذي عرضت جميع مواسمه على شاشة التليفزيون الرسمي تي آر تي.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي كتب “أوزتشيفيت” “لقد بدأت رحلتنا في قيامة عثمان”.

و”عثمان بن أرطغرل” ولد في 1258 ميلاديا، ويتولى مقاليد الأمور بعد أبيه “أرطغرل” الذي توفي عام 1280؛ حيث يعتبر من أذكى أبناء “أرطغرل”، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.

وشهدت سلسلة مسلسل “قيامة أرطغرل” إقبالاً كبيراً خلال فترات عرضه لدى السنوات الماضية، وبُثّ في أكثر من 85 دولة.