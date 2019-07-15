الدبور – في جريمة بشعة و مقززة حصلت في الكويت، قام ٣ شباب بإختطاف فتاة قاصر ١٤ عاما بمساعدة صديقتها المصرية التي خططت لكل شيئ مقابل المال.

حيث قامت الفتاة المصرية بإستدراج الفتاة السورية القاصر الى مكان ما ومن ثم سلمتها إلى ٣ وحوش بشرية مقابل مردود مادي، حيث قاموا بإغتصابها ومن ثم رميها في الطريق في منطقة الجهراء في الكويت.

و القصة بدأت ببلاغ سوري تلقته عمليات وزارة الداخلية، و كان بداية الواقعة، إذ ذكر أن ابنته البالغة من العمر 14 عاماً اتصلت به، واستغاثت به لإنقاذها من أيدي ثلاثة شبان لا تعرفهم أقدموا على خطفها، وأدلى ببياناتها وأوصافها.

وفي ضوء البلاغ استنفر الأمنيون وتحركوا في كل مكان حتى عثروا على المخطوفة في أحد شوارع منطقة الجهراء، وأحالوها إلى التحقيق، لتعترف بأن صديقة لها من الجنسية المصرية أوقعتها بالحيلة في قبضة ثلاثة شبان أصعدوها إلى سيارتهم واعتدوا عليها ثم ألقوا بها في أحد شوارع الجهراء، وفروا هاربين، وزودت الأمنيين ببيانات من ورطتها، وأوصاف الجناة.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الصديقة المتهمة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وجار البحث عن بقية المتهمين، لإلقاء القبض عليهم في قضية خطف واعتداء وهتك عرض.