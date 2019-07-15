الدبور – حادث مأساوي جديد وقع في دولة الكويت التي تعتبر من أكثر الدول التي تتعرض للحوادث المرورية القاتلة، و التي تعد مشكلة مستعصية في الكويت منذ سنوات لا حل لها.

فقد توفي مواطن كويتي وأصيب آخر بجروح خطرة اثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز صباح .

وقال مصدر أمني انه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، وهرعت على الفور دورية أمنية وسيارة إسعاف ومركز إطفاء ميناء عبدالله إلى موقع الحادث وعند وصولهم شاهدوا شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب الآخر بجروح خطرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واتضح أنهما مواطنان، في حين تم استدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي.

من جهة أخرى، أنقذت العناية الإلهية طفلين، حيث لحقت بهما إصابات طفيفة فيما أصيبت والدتهما بإصابات متفرقة في حادث انقلاب مركبة وقع على شارع الخليج العربي مقابل منطقة الشعب البحري أمس الأول.

إقرأ أيضا: شاهد بالفيديو قناة العربية السعودية تسيئ لدولة الكويت وقطر بشكل وقح

وفي التفاصيل: ورد بلاغ إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء، وهرع على الفور مركز إطفاء السالمية بقيادة الرائد مصطفى السلمان إلى موقع الحادث وعند وصولهم شاهدوا مركبة اصطدمت بعمود إنارة مما أدى إلى انقلابها وانحشار امرأة وقد قام رجال الإطفاء بإخراجها وتسليمها الى فنيي الطوارئ الطبية الذين نقلوها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتبين أنها وافدة عربية.