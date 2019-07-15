الدبور – حمد المزروعي لسان ولي عهد أبو ظبي ومستشاره ومن أكثر المقربين منه، لا يجد فرصة إلى وغرد ضد الكويت، لينتقم من إستقباله بالأحذية عندما فكر زيارتها العام الماضي.

فبعد إنتقامه من سلطنة عمان ها هو يوجه سمومه من جديد ضد دولة الكويت وشعبها لأنهم غضبوا وردوا على إساءة مذيعة قناة العربية.

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فقد قال المغرد الإماراتي القذر و المعروف بقذارته وقذفه للأعراض، والذي تبرأت عائلته منه في بيان رسمي منذ أكثر من عام، قال مدافعا عن المذيعة السعودية سارة ظرنظاوي ما نصه:

“جنوس الكويت عيب تستشرفون على بنت خاصه انكم تنتمون لدولة الانسانية وصباح الله يطول بعمره حذر من الاعلام الواطي كله ولا المحارم ياول ….”

ولم يقصر النشطاء به على تغريدته.

حيث قال ناشط كويتي له ما نصه: “اساسا دندراوي خريجت باراتكم ألي كل ملاكها ينتمون لدوله تحتل جزركم الثلاث فصعب تذكر المفارقه من هو شعب الجنوس هل المحتله ارضه والبارات والخمور هم من يقوم إقتصادهم او دوله مصنفه عالميا الأولى بفعل الخير والمبرات والدوله الوحيده عالميا بمنع الخمور استريح بس”

اساسا دندراوي خريجت باراتكم ألي كل ملاكها ينتمون لدوله تحتل جزركم الثلاث فصعب تذكر المفارقه من هو شعب الجنوس هل المحتله ارضه والبارات والخمور هم من يقوم إقتصادهم او دوله مصنفه عالميا الأولى بفعل الخير والمبرات والدوله الوحيده عالميا بمنع الخمور استريح بس — الله ثم 💙 🇰🇼الوطن🇰🇼 💙 ثم الأمير (@444khallid) July 14, 2019

وبالطبع ما لبث إلا خرج الحقد الأعمى من متابعيه، وبدأ بعضهم يترحم على صدام، و الأخر يقول أن صدام إحتلهم بساعتين، بطريقة لا تقل عن قذارته.

بينما علق ناشط كويتي مستغربا سكوت الكويت و الإمارات عن قذاراته، ولماذا لا يحاسبه ولا يوقفه أحد، والجواب كان قد نشره الدبور من قبل عندما كشف بالدليل أن من يغرد من حساب المزروعي هو بن زايد ولي عهد أبو ظبي نفسه، و المزروعي من أكثر المقربين له.

سؤال ليش الحكومه الاماراتيه الغاليه علي قلوبنا ماتحاسب هذا الردي وتوقفه عند حده. حيل حيل تطاول علي الكويت وشعبها. — الكويت فوق الجميع (@rabahalrabah2) July 15, 2019

وكان شباب الكويت قبل عام تقريبا إستقبلوا المزروعي بالأحذية عندما فكر بزيارة دولة الكويت، ومنذ ذلك الوقت وهو يهاجم الكويت كل ما سمحت له الفرصة.

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