الدبور – ناشط عماني على موقع تويتر رد على مستشار ولي عهد أبو ظبي المدعو حمد المزروعي، و المعروف بقذارته وقربه من بن زايد، رد عليه عندما إتهم االسلطنة إنها تعاني من إنتشار مرض الحمى القلاعية.

ورد الناشط العماني بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة من جمال سلطنة عمان الذي لا ينتهي، وعلق على الصورة بتغريدة لسعت المزروعي لسعه وصلت الى من يعمل لصالحه.

حيث قال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“صورة من بلادي #عمان للطيبون والطيبات حتى مرعوبي الحمى القلاعية لهم مني أجمل سلام منتجع أليلا الجبل الأخضر #سلطنة_عُمان“

صورة من بلادي #عمان للطيبون والطيبات

حتى مرعوبي الحمى القلاعية لهم مني أجمل سلام 😂😂😂😂 منتجع أليلا الجبل الأخضر#سلطنة_عُمان pic.twitter.com/OL5cfCMcEL — العماني السعدي (@oman1983) July 16, 2019

وكان حمد المزروعي قد نصح بعدم زيارة سلطنة عمان لكثرة حوادث الطرق فيها ولإنتشار مرض الحمى القلاعية، التغريدة التي رد عليها النشطاء بسخرية و إستهزاء من شخث تبرأت عشيرته منه لقذارة لسانه وكذبه المتواصل على قطر و الدول التي رفضت الوقوف مع الإمارات في مراهقتها السياسية مع قطر ومع حربها مع اليمن مثل سلطنة عمان و الكويت.

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