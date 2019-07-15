الدبور – قرقاش الإمارات وبعد بث قناة الجزيرة برنامج ما خفي أعظم اللاعبون بالنار، و الذي تحدث عن البحرين وليس الإمارات، ونشر الكثير من الأدلة و البراهين على تعاون السلطات في البحرين مع تنظيمات إرهابيه للقضاء على حراك شعبي.

وبدل أن يصمت أو يرد بالدليل أو الحجة، غرد مهاجما دولة قطر من جديد، و الجديد هذه المرة إنه يشفق على قطر و على إعلامها الذي لا يتابعه أحد إلا قرقاش نفسه.

حيث اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن استراتيجيات قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، تعتمد على برامج تلفزيونية تكشف عن مراهقة سياسية.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع ”تويتر“، ”تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه“.

البرامج التي لا يتابعها إلا جمهورها استفزت قرقاش نفسه لأنه يعتبر من جمهور قطر فيما يبدو ويتابع كل صغيرة وكبيرة في برامج الجزيرة، وإلا ما الذي أغضبه من برنامج لم يتابعه؟ وهل تابع فقط التعليقات، إن كان كذلك فهل هذا يليق بدكتور ومثقف و وزير أن يحكم على برنامج من خلال التعليقات فقط؟

وشدد الوزير الإماراتي، على أن ”التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر للسيادة والمال“.

ويبدو أن قرقاش يتحدث عن بن زايد في التغريدة، فمراهقاته وصلت إلى العالمية، فلا نعلم من يراهق هنا من دخل في حرب مع اليمن ودمرها، و الذي إتخذ مجرم مثل دحلان مستشارا امنيا له واعتقل خيرة أبناء الإمارات بناء على نصيحته، أم من تجسس على جارته سلطنة عمان وحاول قلب نظام الحكم فيها، ومن شارك في إنقلاب تركيا ودعمه بأموال الشعب الإماراتي، وشارك في قتل الكثير من أبناء المقاومة في فلسطين، ومن تجسس جتى على من يحمي عرشه الرئيس الأمريكي ترامب، و الذي استعان برجل متهم بدعارة الأطفال في أمريكا، و القائمة تطول.