صورة من الأرشيف لمصري قبل أشهر أيضا قتل أولاده و زوجته

الدبور – مصري خاف على زوجته من الإغتصاب وعلى أولاده من الموت قتلاـ فقام بقتلهم جميعا بساطور وادا تلو الآخر لحمايتهم.

ليست نكتة ولا بدعة ولا مشهد من فلم هندي قديم، فقد قتل مدرس لغة إنجليزية مصري في محافظة الفيوم (80 كم جنوب القاهرة) زوجته وأبناءه الأربعة بساطور، حسبما أفادت وسائل إعلام أمس الاثنين.

وذكر موقع «بوابة الأهرام» أن الأب أقدم على ارتكاب جريمته لاعتقاده بأنه يحميهم من أشخاص هددوه باغتصاب وقتل زوجته (33 عاما) وأولاده، بسبب خلافات حول التنقيب عن الآثار.

ووفقا للموقع، اعترف المدرس (38 عاما) بقتل زوجته وأولاده الأربعة طالب (11 عاما) وطالبة (8 أعوام) وطفلتين (4 أعوام) و(عام ونصف العام).