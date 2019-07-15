الدبور – مصيبة جديدة حلت على رؤوس دول الحصار، وحزن جديد ستدخله قطر على قلب الإمارات و بن زايد وزير خارجيتها الذي شكى في بداية الحصار وهو يبكي، أن قطر تدخل الحزن على قلوبنا، لذلك حاصرناها.

فقد قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الخليجي، الإثنين، إقامة النسخة 24 من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة ما بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و9 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكانت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، أوضحت في تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”: “المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج يقرر إقامة النسخة 24 من كأس الخليج العربي في الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني و9 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي”.

يشار إلى أن النسخة الأخيرة من كأس الخليج “خليجي 23″، أقيمت في الكويت، وشهدت تتويج منتخب عمان باللقب.

ويعد منتخب الكويت الأكثر تحقيقًا برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من السعودية وقطر والعراق، ولقبين لعمان والإمارات.